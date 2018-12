Actualidade

O primeiro-ministro assegurou hoje que o orçamento global na área da Cultura para 2019 excede um por cento do Orçamento Geral do Estado, sublinhando que é "o maior de sempre" e que "vai continuar a crescer".

"Oiço falar desse um por cento, não sei bem do que é que falam. É um por cento do orçamento, do PIB, das receitas gerais? Este orçamento, na transversalidade do que são as verbas dedicadas à Cultura, que envolve ensino artístico, que envolve a promoção do cinema, o orçamento do próprio Ministério da Cultura, excede um por cento do Orçamento Geral do Estado", afirmou António Costa aos jornalistas, no fecho da Feira do Livro de Guadalajara, no México.

Ainda assim, o primeiro-ministro reconheceu que as verbas disponíveis do Orçamento para 2019, agora aprovado, não chegam.