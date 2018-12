Actualidade

Cerca de duas dezenas de portugueses emigrados em Guadalajara (México) encontraram-se no domingo com o primeiro-ministro, António Costa, e o local escolhido foi uma estação de metropolitano ainda em conclusão, construída por uma empresa portuguesa.

Depois de ter estado na tomada de posse do novo presidente do México, Andres Manuel Lopéz Obrador, e de ter encerrado a feira do Livro de Guadalajara, onde Portugal foi país convidado, a visita oficial de António Costa terminou com uma curta confraternização com portugueses emigrados na cidade mexicana.

O ponto de encontro foi uma ampla estação de metropolitano, ainda a ser finalizada, de uma nova linha com 27 quilómetros de extensão - que combina metro de superfície com subterrâneo - e 24 estações, das quais 13 foram construídas pela empresa portuguesa Mota-Engil.