Actualidade

O Japão e a Rússia nomearam os respetivos ministros dos Negócios Estrangeiros para liderarem as negociações de um tratado de paz sobre quatro ilhas disputadas pelos dois países, informou no domingo a agência noticiosa japonesa Kyodo.

Com base numa declaração conjunta de 1956, o tratado de paz visa resolver os conflitos relacionados com a disputa de soberania das Curilas do Sul, como são chamadas, pela Rússia, e Territórios do Norte, nome dado pelo Japão.

O chefe da diplomacia nipónica, Taro Kono, e o homólogo russo, Sergei Lavrov, vão reunir-se antes da viagem do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, à Rússia, em janeiro, indicou.