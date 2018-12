Actualidade

Cerca de 300 portugueses e lusodescendentes juntaram-se no domingo para celebrar o 45.º aniversário de uma paróquia portuguesa em Elizabeth, no Estado de Nova Jérsia, na costa leste dos Estados Unidos.

A paróquia de Our Lady of Fatima [Nossa Senhora de Fátima] celebrou o aniversário com uma missa em português, como é habitual, para cerca de três centenas de pessoas e presidida pelo padre português Nuno Rocha e pelo cardeal de Newark, Joseph Tobin.

Sendo uma comunidade com "muita vida" e muito ligada à espiritualidade, como disse o padre Nuno Rocha, a igreja é um meio importante para os imigrantes continuarem a praticar rituais religiosos portugueses.