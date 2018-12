Actualidade

Uma exposição com peças que representam a Rota Marítima da Seda, com porcelana, relógios e instrumentos científicos, entre outras, é inaugurada hoje, às 18:30, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Intitulada "A Rota Marítima da Seda - Museu da Cidade Proibida", a exposição apresenta uma imagem do que foi a interação e comunicação das cortes Ming e Qing, na China, com o mundo exterior, de acordo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), responsável pela organização.

Para a exposição, segundo a DGPC, foram selecionados, de uma coleção composta por mais de 1,8 milhões de peças, artefactos que incluem porcelana, peças de jade, utensílios de vidro, utensílios de esmalte, relógios e instrumentos científicos.