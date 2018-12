Actualidade

A agência de notação financeira Moody's avisou hoje que deverá manter Moçambique em incumprimento financeiro ('default') mesmo que o acordo com os credores seja oficializado, argumentando que implica perdas para os investidores face ao acordo original.

"A reestruturação vai provavelmente constituir um 'default' de acordo com a nossa definição, mas quando o acordo for completado, isso vai atenuar os riscos de litigância", escrevem os peritos, numa Opinião de Crédito sobre Moçambique, no qual incluem uma análise aos últimos desenvolvimentos económicos no país.

No relatório, enviados aos investidores e a que a Lusa teve acesso, lê-se que "o perfil de crédito reflete a expectativa da Moody's de que o incumprimento financeiro em curso vai desenrolar-se com perdas substanciais para os credores privados devido à reestruturação que está a ser negociada", que a agência de 'rating' diz que trará apenas "modestos benefícios para a sustentabilidade da dívida", ainda que vá "atenuar riscos de liquidez e de litigância".