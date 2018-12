Actualidade

Os bombeiros e a GNR estão hoje a realizar buscas para localizar o corpo de um homem que alegadamente terá sido visto a boiar no rio Côa, nas proximidades de Vila Nova de Foz Côa.

Segundo fontes da proteção civil, o alerta foi dado pelas 16:13 de domingo e as buscas, que foram suspensas pelas 20:00, foram retomadas hoje às 08:00.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Côa, Rafael Almeida, disse à agência Lusa que "o alerta foi dado via 112 e que o contactante informou que, alegadamente, estaria um corpo a boiar no rio Côa", junto da ponte que faz a ligação entres os concelhos de Vila Nova de Foz Côa e Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.