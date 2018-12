Actualidade

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, disse hoje que a China é um "país parceiro amigo de Portugal", desde logo pela aposta chinesa em empresas do país, mas salientou a necessidade de conseguir um "investimento produtivo".

"É um país parceiro amigo de Portugal e cuja relação Portugal preza. Somos um país bem integrado na União Europeia, membro da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte], mas que tem um relacionamento excelente com vários parceiros à volta do mundo e é nesse sentido que a relação que temos com a China tem sido muito importante", disse o governante.

Falando na conferência "Portugal-China, uma relação com futuro", em Belém, Lisboa, Pedro Siza Vieira reforçou que este país é "um parceiro comercial muito significativo", desde logo por ser o 13.º cliente de exportações, o 6.º fornecedor de bens e por as trocas comerciais estarem a crescer.