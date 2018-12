Actualidade

O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro estava hoje de manhã em forte alta, a cotar-se a 61,90 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 5,4% que no fim da sessão anterior.

A subida do preço do petróleo estava a ser sustentada pela decisão deste fim de semana dos Estados Unidos e da China de suspenderem a imposição de taxas aduaneiras enquanto negoceiam um acordo comercial.

A decisão adotada neste fim de semana na cimeira do G20 em Buenos Aires entre Washington e Pequim contribuiu para que o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, tenha começado a semana com uma subida de 5,8%, para 62,14 dólares, apesar de na sexta-feira ter terminado a 58,71 dólares, um mínimo deste ano.