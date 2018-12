Actualidade

A obra de requalificação da estação ferroviária de Coimbra-B, na linha do Norte, irá ser realizada integrada na empreitada de construção do futuro terminal de 'Metrobus' do Sistema de Mobilidade do Mondego, informou o Governo.

"Relativamente à obra, tendo em consideração que a intervenção na estação de Coimbra-B fica diretamente dependente da construção do futuro terminal do 'Metrobus', pretende-se, numa lógica de racionalização de recursos, que toda a intervenção seja efetuada numa mesma empreitada", afirmou, em resposta escrita enviada à agência Lusa, o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

Em outubro de 2016, há pouco mais de dois anos, o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, revelava, em Coimbra, que a remodelação de Coimbra-B iria inserir-se no âmbito da modernização da Linha do Norte e, oito meses depois, em junho de 2017, o ministro Pedro Marques, também em Coimbra, anunciou o lançamento do concurso público do projeto de requalificação daquela estação ferroviária.