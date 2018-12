Actualidade

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, deu hoje posse ao primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e aos membros do XVII Governo Constitucional, que integra 12 ministérios e duas secretarias de Estado.

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus definiu como condição para o êxito o total empenho do novo executivo de servir o povo.

"Eu acredito que somos todos somos capazes, mas cumprindo com uma condição fundamental: se os membros do Governo agora empossados assumirem de maneira clara e integral que estamos aqui para servir São Tomé e Príncipe e o progresso social do nosso povo", disse o primeiro-ministro.