O Conselho de Ética para as Ciências da Vida de Portugal condena o anúncio de uma modificação genética com embriões humanos feito por um investigador chinês, classificando-a como eticamente inaceitável, moralmente irresponsável e que implica riscos imprevisíveis.

Numa tomada de posição hoje tornada pública, e que vai ser divulgada internacionalmente, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) afirma que condena de forma veemente o anúncio sobre a realização "com sucesso" de uma modificação genética efetuadas em embriões humanos, com recurso à técnica de "edição de genoma".

"Embora não existindo prova científica suficiente e fiável de que o anúncio feito pelo investigador [He Jiankui, da Universidade de Shanzen] corresponda à efetiva concretização do que afirma ter sido realizado, a gravidade do propósito levou a comunidade científica internacional, através de instituições idóneas e respeitadas, a condenar os "resultados científicos" e a essa condenação associa-se o Conselho", refere o documento hoje divulgado.