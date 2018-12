Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, antecipou um "debate importantíssimo para a construção europeia" na reunião de hoje, na qual serão tomadas decisões para a reforma da zona euro, para serem apresentadas aos líderes europeus na cimeira do euro.

Em declarações aos jornalistas, à entrada para o fórum dos ministros das Finanças da zona euro em Bruxelas, o presidente do Eurogrupo previu uma "reunião longa, mas muito participada", na qual serão abordados "todos os temas" que têm vindo a ocupar a agenda dos trabalhos no último ano.

"É um debate importantíssimo para a construção europeia. Vamos tomar decisões sobre o reforço do Mecanismo de Estabilidade Europeu como um mecanismo de prevenção e gestão de crises, sobre a união bancária e o sistema de resolução bancária para o tornar mais credível, e vamos discutir temas que tem a ver com a sustentabilidade da dívida na Europa, que é um tema muito importante para a resiliência da economia da área do euro, e as oportunidades de criar um orçamento para a área do euro", enumerou.