Venezuela

Um português foi morto a tiro por desconhecidos quando se preparava para abrir a sua loja, na iIlha Margarita, na Venezuela, disseram hoje fontes da comunidade portuguesa local à agência Lusa.

Segundo as fontes, o comerciante, de 58 anos, foi intercetado por homens armados na manhã de sábado, quando abria a sua frutaria, em Nueva Cádiz, na cidade de Porlamar, na Ilha de Margarita.

De acordo com as mesmas fontes, a vítima terá oferecido resistência ao assalto e apresentava dois ferimentos de bala na área do tórax.