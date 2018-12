Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que "seria uma magnífica notícia" a realização em Portugal das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) em 2022, mas disse que é necessário aguardar pela "palavra do papa Francisco", que preside a esta iniciativa.

Questionado, à margem de mais uma sessão da iniciativa "Jornalistas no Palácio", sobre a notícia avançada no sábado pelo 'site' Religionline de que as JMJ de 2022, presididas pelo papa, se vão realizar em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa deu uma resposta prudente.

"Isso a palavra é do papa Francisco e ele não a dará antes do Panamá, antes das Jornadas de janeiro, vamos esperar", afirmou, sem confirmar se ele próprio estará presente nesse evento.