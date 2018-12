Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) questionou hoje o Ministério da Administração Interna sobre a suspensão ou manutenção no ativo dos formadores da GNR que terão agredido 10 formandos de um curso de uso de bastão extensível.

Considerando que as notícias são "de uma gravidade extrema", o grupo parlamentar do BE enviou hoje várias questões ao ministério de Eduardo Cabrita, para saber que "medidas concretas" foram tomadas para apurar o sucedido.

Em causa estão notícias de que dez formandos do 40.º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, terão sofrido graves lesões e traumatismos durante o módulo "curso de bastão extensível", que obrigaram em alguns casos a internamento hospitalar e a intervenções cirúrgicas.