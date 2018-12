Actualidade

O Novo Banco terá que ir ao mercado para conseguir devolver os 6,5 mil milhões de euros que tem em dívida ao Banco Central Europeu (BCE), avançou um relatório da Moody's sobre a banca ibérica.

No documento, que tem como enfoque o impacto das operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (em inglês, TLTRO) concedidas pelo BCE aos bancos da Península Ibérica, a agência de 'rating' referiu que a instituição liderada por António Ramalho está "fortemente exposta a dívida TLRO e deve 6,5 mil milhões de euros, ou seja, o equivalente a 12,6% do total dos ativos no final de junho de 2018".

O relatório salientou também que "o banco ainda não divulgou publicamente a sua estratégia de refinanciamento do BCE", mas tendo em conta o rácio de cobertura de liquidez (LCR) da instituição "de 138%, terá que recorrer aos mercados para substituir os fundos TLTRO".