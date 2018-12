Actualidade

A Câmara do Porto revelou hoje que vai entregar, "ainda esta semana", as chaves do novo Centro de Saúde de Ramalde à ARS-Norte, exigindo, porém, que a transmissão do terreno dado como contrapartida seja concluída em 90 dias.

"Tal como prometido na última reunião de Executivo por Rui Moreira [presidente da Câmara do Porto], se a ministra da Saúde lhe enviasse uma carta dando garantias do cumprimento célere do acordo, as instalações seriam entregues à ARS [Administração Regional de Saúde]. É o que agora vai acontecer", lê-se no comunicado da câmara hoje divulgado menos de uma hora e meia antes de uma visita ao referido centro marcada hoje para as 15:00 pelos vereadores do PS.

Segundo a autarquia, as chaves do novo edifício do Centro de Saúde de Ramalde à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) vão ser entregues "ainda esta semana", apesar de o Governo ainda não ter cumprido o acordo estabelecido.