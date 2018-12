Actualidade

O SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística acusou hoje a ministra do Mar de estar "alinhada com as posições patronais", referindo a existência de uma gralha comum que denuncia a publicação de "comunicados sincronizados".

"Na sequência do reconhecimento da incapacidade para prosseguir [as negociações para tentar resolver o conflito laboral no Porto de Setúbal], assistimos às conferências de imprensa orquestradas entre a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e o Dr. Marecos da Yilport [concessionária do Porto de Setúbal] a que se seguiu a publicação dos respetivos comunicados sincronizados", refere o SEAL em comunicado hoje divulgado.

Segundo o SEAL, "a atestar a autoria comum entre os comunicados governamental e patronal" está "a coincidência da `gralha´ que refere os portos de Sines e Leixões, em ambos os comunicados, quando o Porto de Sines nunca foi propriamente aludido durante as 20 horas de reuniões realizadas".