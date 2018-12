Mau tempo

O Governo dos Açores determinou o encerramento na tarde de hoje das escolas dos diferentes ciclos de ensino nas ilhas das Flores e do Corvo devido ao agravamento do tempo no grupo ocidental, na sequência da depressão Etienne.

"O Governo dos Açores determinou, através da Secretaria Regional da Educação e Cultura e em função de informação do Serviço Regional de Proteção Civil e dos Bombeiros dos Açores relativa ao agravamento do estado do tempo no Grupo Ocidental, o encerramento na tarde de hoje das escolas dos diferentes ciclos de ensino nas ilhas das Flores e do Corvo", informa uma nota do executivo açoriano.

Também por precaução, "a secretaria regional da Solidariedade Social recomenda o encerramento das creches e jardins de infância, assim como o fecho dos Centros de Atividades de Tempos Livres, dos Centros de Atividades Ocupacionais e dos Centros de Dia", acrescenta a mesma nota.