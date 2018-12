Actualidade

Os trabalhadores da empresa de criação de conteúdos televisivos Plural Entertainment (GPE), que integra o Grupo Media Capital, vão iniciar uma greve parcial na terça-feira, que dura até 10 de dezembro, em reivindicação por melhores condições de trabalho.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), num comunicado divulgado no seu 'site', "estes trabalhadores não estão a ser valorizados nem respeitados naquilo que são os seus direitos laborais e decidiram, por isso, iniciar um período de greve entre os dias 04 e 10 de dezembro".

Uma das reivindicações dos trabalhadores, refere o CENA-STE, "é a redução do Período Normal de Trabalho (PNT), que atualmente atinge as 11 horas de trabalho, durante a maioria dos dias da semana, do mês e do ano".