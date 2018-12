E-toupeira

O Ministério Público pediu hoje que o processo 'e-toupeira' siga para julgamento "nos exatos termos da acusação", reiterando que Luís Filipe Vieira tinha conhecimento das contrapartidas entregues por Paulo Gonçalves aos funcionários judiciais, a troco de informações sobre inquéritos.

No debate instrutório, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, o procurador Válter Alves reiterou a tese de uma "teia de interesses e de contrapartidas que havia entre os arguidos", descrita na acusação do Ministério Público, acrescentando que a fase de instrução serviu, essencialmente, "para demonstrar a hipotética normalidade das ofertas".

A prova produzida em sede de instrução "não permitiu afastar a indiciação que resultava já do inquérito", sustentou o procurador, responsável pela acusação deste processo.