Actualidade

Os bombeiros profissionais que estavam hoje concentrados, desde as 14:30, na Praça do Comércio, deslocaram-se para a Câmara Municipal de Lisboa, onde vão entregar uma carta ao presidente do município, Fernando Medina.

Segundo os sindicatos organizadores do protesto, a carta tem como objetivo sensibilizar o presidente da Câmara de Lisboa para o problema relacionado com as propostas do Governo para o estatuto profissional e o regime de aposentação.

Os dirigentes dos sindicatos apelaram para a calma enquanto forem entregar a carta.