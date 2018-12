Inquérito/Tancos

O PSD requereu hoje que seja enviada à comissão de inquérito ao furto de Tancos "toda a documentação enviada" pela Procuradoria-Geral da República à comissão de Defesa Nacional, incluindo troca de correspondência sobre o assunto.

Num requerimento hoje entregue, os deputados do PSD na comissão de inquérito requereram que seja solicitada à Comissão de Defesa Nacional "toda a documentação relativa ao objeto" do inquérito parlamentar "enviada pela Procuradoria-Geral da República à Comissão de Defesa Nacional, assim como, toda a correspondência, incluindo `e-mails´, trocada entre a Comissão de Defesa Nacional e a Procuradoria-Geral da República, no âmbito deste processo".

Entre a documentação enviada pela PGR à comissão de Defesa Nacional estão as listagens do material militar furtado em Tancos e do material que foi recuperado, meses depois, na Chamusca.