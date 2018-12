Actualidade

A sonda OSIRIS-REx chegou hoje perto do asteroide Bennu, do qual vai recolher uma amostra, um momento saudado com aplausos no centro de controlo da missão da agência espacial norte-americana NASA, que transmitiu em direto a chegada.

O aparelho chegou perto do asteroide passados poucos minutos das 17:00 em Lisboa, depois de uma 'viagem' pelo espaço de mais de dois anos, na qual se foi aproximando lentamente do corpo rochoso.

A sonda continuará a aproximar-se de Bennu até 31 de dezembro, dia em que ficará na sua órbita.