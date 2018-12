Actualidade

O Museu de Arte Contemporânea da Madeira - Mudas, situado no concelho da Calheta, vai receber três obras de dois pintores portugueses, Jorge Pinheiro e Ricardo Cruz-Filipe, que pertencem à coleção do Novo Banco.

As obras serão depositadas no Mudas, com base num protocolo que vai ser assinado na terça-feira, entre a secretaria regional do Turismo e Cultura e o Novo Banco, cuja coleção de arte se encontra já representada em 12 núcleos, em diversas regiões do país.

De Jorge Pinheiro (Coimbra, 1931) vão estar expostos os quadros "Sem título" (1968), um óleo sobre contraplacado, e "Aquiles", da série "Ulisses" (1981), um acrílico sobre tela.