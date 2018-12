Actualidade

Os representantes do movimento "coletes amarelos" anunciaram que não reunirão para negociações com o governo francês, terça-feira, como inicialmente previsto, por "razões de segurança".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, adiou uma visita à Sérvia, agendada para quarta-feira, alegando a situação de crise que se vive em França, depois dos confrontos violentos de sábado, entre a polícia e manifestantes do movimento "coletes amarelos".

Macron pediu ao primeiro-ministro, Édouard Philippe, para reunir com as forças políticas e com representantes do movimento, para tentar encontrar uma solução para o impasse negocial que dura há várias semanas, tendo provocado diversos incidentes.