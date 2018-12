Actualidade

O maior acelerador de partículas do mundo, na fronteira franco-suíça, entrou hoje numa nova paragem técnica que se prolongará até à primavera de 2021, altura em voltará a colidir protões após trabalhos de beneficiação, foi anunciado.

O acelerador foi desligado às 06:00 em Genebra (05:00 em Lisboa), com os operadores da sala de controlo do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN) a darem "por concluído" o segundo período (2015-2018) de funcionamento da máquina, informou em comunicado o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), que representa cientificamente Portugal no CERN.

Durante a paragem técnica do Grande Colisionador de Hadrões (Large Hadron Collider, LHC), os cientistas portugueses "estarão ocupados com a análise da enorme quantidade de dados recolhidos e nos melhoramentos nos detetores de que são responsáveis", adianta o LIP.