O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), solicitou uma reunião com a procuradora Elisabete Matos, "com caráter de urgência", para esclarecer dúvidas relativamente à requalificação dos terrenos da antiga Feira Popular.

Em 23 de novembro, respondendo ao segundo ofício do Ministério Público (MP) acerca da denominada Operação Integrada de Entrecampos, o chefe do executivo lisboeta pediu uma reunião urgente "tendo em vista o cabal esclarecimento" das questões apontadas, "no sentido de precisar de forma concreta como podem ser eliminados eventuais riscos à segurança jurídica" identificados pelo MP.

A resposta de Fernando Medina está publicada no 'site' da Assembleia Municipal de Lisboa.