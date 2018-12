Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse esta segunda-feira que a autarquia "pagou muito caro" as decisões que foram tomadas em mandatos anteriores no âmbito da limpeza urbana.

"Tentar agora dizer que algum dia vem um dilúvio. O dilúvio e o diabo pagamos nós porque a câmara pagou muito caro as decisões que foram tomadas, certamente que quando foram tomadas na origem terão sido bem tomadas, mas hoje a situação alterou-se", afirmou na reunião extraordinária da Assembleia Municipal do Porto.

O autarca respondia ao deputado do grupo municipal do PSD Alberto Machado que lembrou que nos mandatos do partido, a gestão do lixo "não era um dos problemas principais" e defendeu que, caso a concessão tivesse sido renovada, os custos seriam inferiores.