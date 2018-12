Actualidade

O PS acusou a Câmara do Porto de "dotar" a União de Freguesias do Centro Histórico com um milhão de euros ao adquirir um edifício à junta "para resolver um problema" daquela estrutura.

"Se esta proposta nos aparecesse aqui com a justificação de que se trata de resolver um problema da União de Freguesias do Centro Histórico, nós ponderaríamos votar a favor. Mas isso não é assumido (...) o modelo encontrado para que a câmara possa ajudar a resolver este problema é esta venda", sublinhou, esta segunda-feira, o deputado do grupo parlamentar do PS, Gustavo Pimenta, na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto.

Em causa está a deliberação sobre a autorização para aquisição do prédio entre a Rua Nova da Alfândega e Rua de São Francisco, proposta que foi aprovada por maioria, com os votos contra do PS.