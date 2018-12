Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, partiu na noite de segunda-feira para Moscovo, na Rússia, onde irá reunir-se com o homólogo russo, Vladimir Putin.

"Neste momento, estamos a caminho da Federação Russa para fortalecer e expandir as relações diplomáticas e os laços de amizade entre países irmãos", escreveu o chefe de Estado venezuelano na rede social Twitter, momentos antes da partida.

Em declarações à televisão estatal, desde o aeroporto Simón Bolívar, Nicolás Maduro afirmou que este "encontro necessário" com o Presidente russo "vai permitir fechar o ano de 2018 com chave de ouro" em termos de "relações estratégicas" da Venezuela com o mundo.