A falta de recursos humanos, de aptidão técnica em matérias especializadas e as dificuldades no domínio do português estão entre as principais causas da morosidade na Justiça em Timor-Leste, afirmou hoje o Presidente timorense.

"Precisamos de ter atores de Justiça com capacidade técnica confiável e com idoneidade moral inquestionável para poder exercer bem as suas funções", disse Francisco Guterres Lu-Olo.

O chefe de Estado timorense falava na cerimónia de tomada de posse do novo adjunto do Procurador-Geral de Timor-Leste, Alfonso Lopez, a primeira de duas nomeações para essas funções, estando prevista a segunda para 2019.