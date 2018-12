Actualidade

As autoridades petrolíferas timorenses e a petrolífera australiana Carnarvon Petroleum estão em conversações para um contrato de partilha de produção no campo Buffalo no Mar de Timor, disseram à Lusa fontes do setor.

As fontes explicaram que as conversações estão "a decorrer muito bem", escusando-se porém a avançar um calendário para a conclusão do novo contrato de partilha de produção.

A Carnarvon Petroleum tem previsto um plano para um novo desenvolvimento do campo com base numa plataforma ligada a uma estrutura flutuante de produção, armazenamento e transporte.