Pequim, 04 dez (Lusa) - O Exército de Libertação do Povo Chinês (ELP) e a Marinha espanhola realizaram um exercício conjunto de resgate médico em Djibuti com o objetivo de "melhorar a capacidade humanitária de resgate na região", informou Pequim.

A simulação, realizada no último sábado, incluiu manobras para o transporte de pessoas feridas do Golfo de Aden até a base que a China mantém no Djibuti, de acordo com um comunicado do ELP.

O Exército chinês acrescentou que os exercícios proporcionaram "experiências valiosas" para o resgate humanitário no mar e contribuíram para "promover a cooperação e a comunicação" entre a base chinesa e a Marinha espanhola.