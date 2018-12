Actualidade

Quatrocentos alunos de 19 escolas do primeiro ciclo vão ser abrangidos por residências artísticas de sete organismos de música, teatro e bailado, no âmbito do Plano Nacional das Artes, em 2019, de acordo com o programa divulgado hoje, em Lisboa.

"Uma sociedade mais justa e inclusiva não se constrói sem Cultura", defendeu a secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, em declarações à Lusa, no dia da apresentação da iniciativa.

Para a governante, "é no cruzamento entre cultura e educação que se promove a criatividade e o pensamento livre e, mais do que tudo, que se permite às crianças e aos jovens olharem para si mesmos e descobrirem a imprevisível aventura da vida".