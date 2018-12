Actualidade

O primeiro-ministro francês vai anunciar hoje uma moratória relativa ao aumento do imposto sobre combustíveis previsto para 01 de janeiro, de forma a apaziguar as manifestações dos "coletes amarelos", disseram fontes do governo à AFP.

Este adiamento, ou mesmo suspensão, deve ser acompanhada de outras medidas de apaziguamento, segundo as mesmas fontes.

A decisão foi tomada na segunda-feira à noite, no Palácio do Eliseu, e deve ser apresentada durante esta manhã aos deputados do partido do Presidente francês, Emmanuel Macron.