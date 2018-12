Actualidade

"Porque se fazem as Festas?" será o mote para as Jornadas Culturais que terão início no dia 15 de dezembro, em Sendim, no concelho de Miranda do Douro, e que se vão prolongar ao longo do ano de 2019.

"Nós pretendemos abordar a cultura tradicional, no presente, perceber o valor que as mesmas têm para as comunidades atuais, de forma a preservar a sua identidade e perceber o seu valor socioeconómico", explicou à Lusa Helder Ferreira, um dos mentores do projeto.

Jornadas Culturais são uma iniciativa da Progestur, em parceria com a Fundação Inatel, com o apoio da Universidade Lusófona e das Câmaras Municipais envolvidas neste projeto, tais como Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Proença-a-Nova e Viana do Castelo. Em conjunto vão procurar levar ao público uma reflexão sobre as tradições, e sobre vários aspetos multidisciplinares que as envolvem.