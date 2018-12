Actualidade

O escritor angolano Ondjaki considerou que a audiência de hoje do Presidente de Angola com ativistas como Luaty Beirão e Rafael Marques é vista como um "bom sinal" de mudança no país.

"Eu não sei o que se vai passar, mas penso que é um bom sinal que finalmente um Presidente da República, normalmente, sem grandes escândalos, receba para ouvir ativistas que são reconhecidos dentro e fora do país pelo seu trabalho de direitos humanos" disse Ondjaki, em declarações à agência Lusa no final de um evento em Nova Iorque.

A Presidência da República de Angola emitiu na segunda-feira um comunicado a informar que irá receber hoje representantes de cerca de uma dezena de instituições ligados à defesa dos direitos humanos, desenvolvimento rural, direito e promoção da juventude.