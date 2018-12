Actualidade

A Mala Voadora estreia, na quarta-feira, o espetáculo "Fausto", no âmbito das celebrações dos 25 anos do Centro Cultural de Belém (CCB), com uma peça em que o "caos entre ficção e realidade" reflete a crise do jornalismo.

A companhia, ela própria a celebrar 15 anos de atividade, foi a escolhida para a 'data redonda' do CCB, com récitas na quarta, quinta e sexta-feira, pelas 21:00, e pelas 16:00 no sábado.

À Lusa, em novembro, o cenógrafo e diretor artístico José Capela descreveu o espetáculo, uma encomenda daquela instituição lisboeta, como partindo do mito da "venda da alma ao diabo", para abordar a relação entre a ambição artística e a sustentação material dessa ambição.