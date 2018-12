Actualidade

As zonas semiáridas do sul e interior centro de Moçambique são as que enfrentam atualmente maior dificuldade de acesso a comida, indica a Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (FEWS Net, sigla inglesa).

As dificuldades avolumam-se em zonas das províncias de Gaza e Inhambane, no Sul, e de Tete, no centro.

"A partir de dezembro, os domicílios mais afetados provavelmente terão pouco ou nenhum armazenamento de alimentos" e vão viver com "rendimentos abaixo da média para compras no mercado", lê-se num relatório consultado hoje pela Lusa.