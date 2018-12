Actualidade

O ministro Mário Centeno fez hoje "um balanço positivo" do seu primeiro ano desde que foi eleito presidente do Eurogrupo, considerando que o acordo sobre a reforma da zona euro alcançado na última madrugada é "um passo muito importante".

"Têm sido meses de grande intensidade de trabalho, mas com bons resultados", disse, numa declaração à agência Lusa no dia em que se assinala um ano sobre a sua eleição para a liderança do fórum de ministros das Finanças da zona euro, e depois de uma maratona negocial de 18 horas, em Bruxelas, ao fim da qual os 19 chegaram enfim a um acordo sobre "um plano para fortalecer o euro".

"O nosso maior foco tem sido no aprofundamento da moeda única. Completar a União Bancária, para prevenir e melhorar a resposta a crises dos bancos, reforçar o Mecanismo Europeu de Estabilidade, para apoiar países em dificuldade, e começar a trabalhar num orçamento para a zona euro", apontou.