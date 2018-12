Actualidade

O Presidente da República promulgou hoje dois diplomas, um que cria um programa de investimentos para o Interior e outro que altera o estatuto dos guardas-florestais, permitindo a contratação de 200 novos elementos.

O diploma que cria e regulamenta o Programa de Captação de Investimento para o Interior (PC211), hoje promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa e aprovado pelo Conselho de Ministros a 18 de outubro, cria uma comissão de promoção e a simplificação de procedimentos com o objetivo de "estruturar os esforços de captação de investimento para o interior", segundo o Governo.

Sobre este diploma, o ministro-Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, referiu que o programa tem duas vertentes, sendo uma delas "a criação de uma comissão de promoção de investimento no interior" - associando "diversas entidades públicas, entre as quais a AICEP e o IAPMEI, mas também com a participação de atores locais" -, para "assegurar que os esforços externos de atração de investimento para Portugal possam também ter uma visibilidade maior relativamente aos territórios do interior".