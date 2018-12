Actualidade

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje a exoneração do diretor do Centro de Formação de Portalegre da GNR, na sequência do alegado espancamento de dez formandos da guarda numa sessão de treino.

Na Batalha, onde entregou 47 viaturas ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, o ministro revelou ter aceite o pedido de exoneração do diretor do centro de Portalegre, criticando o tempo que demorou até ter conhecimento do sucedido.

"Foi já aceite o pedido de exoneração do diretor do Centro de Formação de Portalegre da GNR, porque não é admissível a demora na notificação de factos relevantes".