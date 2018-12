Actualidade

A Casa de Serralves, no Porto, vai receber, a partir de dia 12 de dezembro, a exposição "Joan Miró e a Morte da Pintura", que vai reunir 11 obras provenientes do antigo BPN e 23 peças de coleções estrangeiras.

De acordo com informação publicada na página da Fundação de Serralves, a nova mostra vai ficar patente até 03 de março do próximo ano, e contar com Robert Lubar Messeri como comissário, à semelhança de "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", que expôs a quase totalidade das obras na posse do Estado.

"A exposição 'Joan Miró e a morte da pintura' centra-se na produção artística do mestre catalão em 1973, altura em que, com 80 anos de idade, preparava uma importante retrospetiva no Grand Palais, em Paris. Numa série de telas perfuradas de 29 de março de 1973, de relevos tecidos ('Sobreteixims' e 'Sobreteixims-Sacks') executados em 1972 e 1973, em colaboração com Josep Royo, e em cinco 'Toiles brûlées' (Telas queimadas), executadas entre 04 e 31 de dezembro de 1973, Miró deu largas à sua raiva estética", adianta a página de Serralves.