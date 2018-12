Actualidade

A Plataforma de Media Privados, que inclui os grupos Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital, Público e Renascença, reforçou hoje as preocupações do Presidente da República com a comunicação social, defendendo a necessidade de eliminar a "distorção da concorrência".

Segundo a plataforma, os media não podem "transigir perante situações, de forte incidência económica, onde as condições de funcionamento do mercado não são justas, lesando substancialmente as empresas nacionais de comunicação social - em especial as privadas - e toda a fileira de produção de conteúdos".

A Plataforma de Media Privados (PMP) destaca desigualdades no cumprimento de obrigações fiscais entre empresas portuguesas e operadores internacionais de plataformas, motores de busca, redes e canais temáticos (que se conseguem eximir à tributação nacional), mas também nas obrigações de contribuição para a produção audiovisual portuguesa e europeia, entre canais televisivos por cabo portugueses e estrangeiros.