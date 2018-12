Actualidade

O teatro e a dança cruzam-se no espetáculo "Quartett", que as companhias belgas Rosas e tgSTAN apresentam, de 11 a 13 deste mês, na sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Baseado no texto homónimo do dramaturgo alemão Heiner Müller (1929-1995), inspirado no clássico "As ligações perigosas", de Choderlos de Laclos, o espetáculo centra-se num homem e numa mulher que tentam obter sentimentos amorosos um do outro, enquanto o mundo que os rodeia está à beira do colapso ou já terá mesmo colapsado.

O confronto entre o masculino e o feminino acaba por espelhar também o confronto entre os poderes da persuasão e da ameaça física do movimento, que a dança da companhia Rosas explora.