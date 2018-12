Actualidade

Várias organizações da sociedade civil consideraram hoje simbólico e um passo em frente para a construção de um diálogo nacional o encontro com o Presidente angolano, João Lourenço.

Falando à imprensa, vários dirigentes e líderes de organizações não-governamentais e da sociedade civil destacaram a importância do encontro em que lhes foi permitido manifestar "todas as preocupações de forma frontal e sem quaisquer receios".

A reunião convocada pelo chefe de Estado angolano acabou por não contar com a participação do ativista Rafael Marques, da fundação Open Society, que esteve à porta da presidência, mas que acabou por não entrar no Palácio Presidencial.