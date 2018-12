Actualidade

O Governo angolano passou a considerar o assunto da defesa dos direitos humanos "um aspeto importante da segurança nacional", por isso devem estar asseguradas garantias fundamentais dos cidadãos.

A posição foi hoje expressa pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, quando procedia à abertura do 'workshop' para a recolha de contribuições sobre a proposta da Estratégia do Executivo sobre os Direitos Humanos.

Frederico Cardoso considerou que quanto melhor estiverem asseguradas as garantias e as liberdades individuais e coletivas, os direitos políticos e civis, o acesso a bens públicos, nomeadamente a saúde, educação, saneamento básico e direito a um ambiente saudável e sustentável, maiores serão as garantias de bem-estar e de felicidade para os cidadãos.