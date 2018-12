Actualidade

O trânsito na Autoestrada 23, no sentido Abrantes-Torres Novas, encerrado hoje desde as 06:34 devido a um incêndio num camião que transportava fardos de palha, reabriu cerca das 15:00, disse fonte da GNR.

A fonte da GNR de Abrantes (distrito de Santarém) disse à Lusa que os trabalhos de retirada do camião, que ardeu, e dos restos da carga que se encontravam na via se prolongaram por toda a manhã, tendo sido concluídos pouco antes das 15:00, hora em que a via foi reaberta.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta para o incêndio rodoviário foi dado às 06:34, não se tendo registado vítimas.